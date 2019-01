Kinnisvaraanalüütik: osa arendajaid on muutunud ebakindlaks

Tehingute arvu vähenemises võib süüdistada nii pikka suve kui ka pikemat jõuluperioodi, aga eelkõige tuleb see Habali hinnangul asjaolust, et müüki tulnud uute korterite arv oli väiksem. "Arendajate seas oli teatav ebakindlus. Samas nägime seda, et lõpptarbijate nõudlus püsis endiselt väga heal tasemel," rääkis Habal intervjuus ERR-ile.

Tehingute vähenemine ja arendajate ebakindlus on Habali hinnangul tulnud ehitushindade kasvust ja kahanenud laenumarginaalidest. "See on ikkagi arendajate jaoks uus olukord, et kui te olete harjunud ühe toote eest nii palju saama ja nüüd saate palju vähem, siis paljud tõmbavad täna käsipiduri peale ja mõtlevad, et ootaks-vaataks, mis nüüd saab. Seda on eriti näha just väiksemate arendajate puhul."

Vähenenud on ka ehituslubade hulk, mis on samuti Habali meelest turul valitseva ebakindluse üks suuremaid tagajärgi. "Võib-olla teatavad arendajad hoiavadki oma tänast vara, nad ei ole hakanud rohkem taotlema ehituslubasid, pigem ootavad. Samas suuremad arendajad on ikkagi võtnud need ehitusload välja," tõdes ta.