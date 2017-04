Kinnisvaraarendaja harrastus tõi sisse kopsaka summa

USA Dallase kinnisvaraarendaja Mack Pogue ja ta poeg Brent hakkasid 1970ndatel koguma münte, kirjutab Reuters.

Nende mündikogu on Stack's Bowers Galleries koostöös Sotheby'se oksjonitel müüdud alates 2015. aastast ja see on toonud oksjonimajale ligi 107 miljoni dollarilise käibe.

Läinud reedel müüdi Baltimore's toimunud oksjonil 1804. aasta USA hõbedollar 3,3 miljoni dollari eest, mis on üks kaheksast sellisest haruldasest teada olevast mündist. Kokku müüdi seekord üle 200 mündi.

Haruldase hõbedollari ostsid kahasse California mündidiiler Kevin Lipton ja New Jersey diiler John Albanese, teatas oksjonimaja pressiesindaja Donn Pearlman.

„Mündimaailmas on kõik kuulnud 1804. aasta dollarist, mida meie nimetame trofeevaraks,“ ütles Stack's Bowers Gallieries asutaja Q. David Bowers.

Antud mündiharuldus oli omal ajal mõeldud kingituseks välismaistele riigipeadele.

Brent Pogue hakkas teismelisena münte koguma 1974. aastal ja meelitas hiljem ka isa selle harrastusega tegelema. Mack ja Brent Pogue kogu koosnes enam kui 650 mündist.