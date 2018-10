Kinnisvaraarendajad petavad kliente võltsbroneeringutega

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Ehitusplats Foto: Madis Veltman

Pindi Kinnisvara sõnul on kinnisvaraarendajad hakanud taas libedale teele astuma. Nimelt peibutatakse kodulehtedel uusi kliente võltsbroneeringutega, mis peaksid näitama, et kaup on atraktiivne ja müüb hästi.