Kinnisvaraärimees intresside võimalikust tõusust: need, kes täna ostavad korteri Lasnamäele, peavad edaspidi piirduma Saue või Sakuga

„Loomulikult, inimeste maksevõime kohe kahaneb,” lausus Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman eilse Nordea Soome teate peale, et Euroopa Keskpank võib peagi hakata pikalt muutmatuna püsinud baasintresse tõstma. Teadupärast mõjutavad need intressimäärad ka Euribori, mis on kodulaenude andmise aluseks ja mis tõenäoliselt tõuseks koos baasintresside tõusuga.

Ta toob näiteks 100 000-eurose kodulaenu, mis võetakse 30 aasta peale. Tänases olukorras, kus eluasemelaenu intressi marginaal on 2,5%, tähendab see 395 euro suurust kuumakset. Kui Euribor hüppab ühe peale ehk kui intressmäär tõuseks 3,5%-ni, siis tõuseb kuumakse 449 euro peale. „Kui võtame 4,5% ehk kui Euribor hüppaks 2 peale, siis on laenumakse juba 506 eurot,” jätkas Sooman.

Sellega tõuseks kuumakse suurus juba üle 100 euro. „Pangad arvutavad täna inimeste maksevõimet 7% intressi pealt. Kui aga Euribor tõuseb, võib ka selle kontrollarvutuse piirmäär tõusta – enam ei tehta kontrollarvutust 7% pealt, vaid 9% pealt. Kui nüüd Euribor hakkaks tõusma, siis osa inimesi ei pruugi enam tänastel tingimustel vara soetamiseks laenu saada,” tõdes Sooman.

See kehtib iseäranis nende puhul, kelle kodulaenumaksed on piirilähesed ehk lähenevad 40% kuusissetulekust, mis on kodulaenumakse laeks. Seal võib pank näiteks 6 kuu päast öelda, et kinnisvara soetaja peab ostma odavama kinnisvara. „Ära osta uhiuut ridaelamu boksi, osta endale kasutatud ridaelamu boks,” toob Sooman näiteks.