Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman on mitu aastat vedanud Facebookis fotogruppi „Eestimaa kaunid fotod". Keskkonnal on fänne juba üle 39 000 ja tegemist on suurima fotolehega Eestis. Soomani sõnul teeb ta lehte missioonist viia kokku fotograafia ja Eesti ilusad ning huvitavad paigad.

2014. aasta detsembris Soomani poolt alguse saanud Facebooki leht oli esimene arvestatav grupp, kus temasugused asjaarmastajad said hakata oma töid esitlema. Talle tundus, et turul on tühimik. Kaasautorite arv kasvas kiirelt, fännide arv veelgi kiiremini. Tänaseks on koos 39 000 fänni ja kasvutempo ei ole oluliselt kahanenud.

„See on muutunud mõnevõrra missiooniks, viies fotograafia ja Eestimaa ilusad ning huvitavad kohad vaid kliki kaugusele. Sellest tulenevalt on välja kujunenud erinevad kampaaniad. Eile lõppes üks heategevusoksjon, kus laste unistuste täitmise toetuseks kogunes üle 300 euro. Seda ei ole küll palju, aga raha seegi," rääkis Sooman sellest, milleni tema hobi on välja viinud.

Tänasest alates algab Eesti fotoajaloo suurima mastaabiga, turniiri vormis toimuv fotokonkurss „Talvine fotojaht 2017", mis annab võimaluse nii edasijõudnutele kui ka algajatele pildistajatele peaaegu kahe kuu jooksul oma vormi testida ja tulemusi ka teistele esitleda. Muide, pilte võib teha ka mobiiltelefoniga. Žürii hindab eelkõige loomingulist lähenemist ja julget pealehakkamist.

