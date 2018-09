Kinnisvaraasjatundja ennustab Kopli poolsaarele suurt tulevikku. Kaua võtab aga aega minevikutaagast lahti saamine?

"Kopliga läheb hästi. Vaikses tempos, aga aina paremuse poole. Juba on peaaegu kadumas kõõrdpilgud selle asumi suhtes ning iga aastaga saab üha uusi maju korda. Tõsi, siin on palju erinevat arhitektuuri ning hooneid paljudest ajastustest ja kohati peab teadma, kuidas ühes või teises majas läheb - palju on elanikke, kui rahaliselt võimekad nad on jne. Kopli ühikad aga on meelitanud ligi investoreid ning see kajastub muu hulgas ka selles, et need majad ei ole enam ohtlikud ning neis tehakse fassaadi- ja sisetöid.

Liinid on osutunud populaarseks, mille taga on kindlasti asjaolu, et esimese maja pakkumishinnad oli uusarendusteturu keskmisega võrreldes soodsad. Samas Kopli puhul muud moodi polekski saanud, sest inimesi on vaja ligi meelitada. Võõristamist ei ole, pigem käib selline ühismälu võistlus - millal hakkavad liinid seostuma uute arengutega ning taganema hakkab mälestus põlenud aknaavadega majast. Usun, et umbes 5 aastat võtab see veel aega - selleks ajaks peaks märkimisväärne osa uuest hoonestusest olema valmis ning uued tuuled jõuavad halva mälestuse ära puhuda.

Liinid saavad igal juhul popiks ning väga hinnatud elukeskkonnaks. Siin ei ole enam muud küsimustki, sest ümbruskonna ja kogu poolsaare vaikne, kuid pidev areng toetab seda. Ka mujal poolsaarel on palju potentsiaali - hetkel on käimas ühe hoone rekonstrueerimise ettevalmistamine ning suuremahulisema arendusala projekteerimistööd. Liinide kõrval saab teiseks arendusalaks, kus ka mainitud projektid asuvad, Bekkeri sadama piirkond.