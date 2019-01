Kinnisvarabürood pöördusid portaalide hinnatõusu asjus konkurentsiametisse

Konkurentsiametile saadetud taotluses paluvad kinnisvarafirmad alustada portaalide city24.ee ja kv.ee taga peituvate OÜ Allepal ja AS Kinnisvaraportaal suhtes järelevalvemenetlust, tuvastada konkurentsiseaduse rikkumised ning kohustada portaalide omanikfirmasid lõpetama turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ning kõrvaldada kuritarvitamisest tekkinud tagajärjed.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman sõnas, et city24.ee ja kv.ee on pärast seda, kui Eesti Meedia omandas mõlema firma 100-protsendilise osaluse, tõstnud kuulutuste avaldamise hinda erinevaid trikke kasutades umbes neli korda. „Viimaste kättesaadavate majandusaasta aruannete järgi oli Eesti Meedia kontserni kuuluvate portaalide turuosa 2017. aastal Eestis üle 98 protsendi. Näib, et turgu valitsev kontsern pole suutnud vastu panna kiusatusele oma seisundit ära kasutada ning kliendid on pidanud taluma regulaarset hinnatõusu. Viimati leidis kahekordne hinnatõus aset selle aasta alguses. Kõik see tekitab kinnisvarabüroodes põhjendatud kahtluse, et portaalid kasutavad ära oma monopoolset seisundit,“ rääkis Sooman.