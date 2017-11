Kinnisvaraekspert: buum Tallinnas kestab veel mõnda aega. Uutele elanikele on vaja kümneid tuhandeid ruutmeetreid pindasid

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul kestab Tallinnas kinnisvaraturu kasv sama kaua kui jätkub kiire linnastumine.

Vahteri sõnul kasvab Tallinn peamiselt keskklassi suurenemise ning linnastumise tõttu, mis toob pealinna igal aastal 4000-5000 uut elanikku juurde. "Samadel põhjustel paisub ka teiste Põhjamaade suuremate linnade kinnisvaraturg. Rootsis on kinnisvarabuum kestnud juba viimased kümme aastat, suurem linnastumine tegelikult aga juba lõppemas ning peamise kasvu moodustab sisseränne teistest riikidest, mida meil pole," ütles Vahter.

"Tallinn ületab aastavahetuse paiku 450 000 elaniku piiri ning kiirelt on kasvanud ka kogu Harjumaa ja eriti Rae, Viimsi ja Harku vallad. Tallinn koos oma satelliitidega pole kunagi ajaloos nii võimas olnud," lisas Vahter.

Tema sõnul on praegu Tallinnas väga kõrge kinnisvara puudujääk. "Uutele elanikele on vaja kümneid tuhandeid ruutmeetreid odavaid ja kaasaegseid uusi pindasid. Näiteks on järgmisel aastal Irus valmivad 1600-eurose ruutmeetrihinnaga kortermajad kõik juba ette müüdud," kirjeldas Vahter.

"Tihti arvatakse, et buum tähendab automaatselt mulli, kuid nii õigekeelsussõnaraamatu definitsiooni järgi kui reaalselt on see lihtsalt tõusuaeg. Ka peale seda ei pruugi üldse järgneda niiöelda mulli lõhkemist ja krahhi nagu 2007. aastal. Pigem saab potentsiaalsete ostjate arv mingiks ajaks täis ja tehinguid ei tehta ega ehitata enam nii palju ning toimub stabiliseerumine," lisas ta.

Vahteri sõnul pole ükski ärivaldkond väga ootamatute poliitilise või muude ettearvamatute sündmuse eest kaitstud. "Mõned kinnisvaraprojektid lähevad ka heal ajal hapuks. Eelmisel nädalal pidi näiteks ühisrahastusplatvorm Estateguru ühe arenduse tagatise kallale minema ja see kõik on täiesti normaalne. Praeguse seisuga on suurem väljavaade veel mõnda aega stabiilne," prognoosis ta.