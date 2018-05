Kinnisvaraekspert: Danske lahkumise mõju Eestile on arvatust hullem

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul vähendab Danske panga sisuline lahkumine Baltimaadest konkurentsi ning näitab, et meid ei peeta oluliseks turuks.

Martin Vahteri sõnul on avalikkus rahapesu skandaali valguses Danske lahkumise üle kummaliselt rahulolev. “Oma nabaimetlemise faasis ei oska me näha suurt pilti ning tunneme rõõmu kui kellelgi halvasti läheb. Danske on suur rahvusvaheline panganduskorporatsioon, mis pumpas Eestisse aastate jooksul arvestatava koguse finantse ja nende laenude hinnatase oli tegelikult soodne,” rääkis Vahter.

“Ka Nordea ja DNB ühinemisega kadus üks turuosaline ära ja meie tiigikeses jäi jällegi toitaineid vähemaks. Pikas plaanis mõjutab konkurentsi vähenemine ka tavalist kodulaenu võtjat, kel jääb vähem valikuid pakkumise küsimiseks. Eestis määravad tingimused endiselt suurpangad, aga õnneks paistab kohalikest tegijatest LHV kõrval ka uuel tulijal COOPil olevat laiem ambitsioon,” ütles Vahter.

“Danske lahkumise põhjus pole pigem rahapesu-skandaal, vaid laiem pilt, et Baltimaid ei nähta olulise turuna ning siit tõmmatakse raha välja,” lisas Vahter.