Kinnisvaraekspert: ehitushinnad peatavad arendusi. Üürileandja peab teadvustama, millised on tegelikud kulud

Uus Maa kinnisvarabüroo partner ja juhatuse liige Mika Sucksdorff ütleb, et Eesti majanduse ja inimeste hea käekäik kajastub täna ka kinnisvaraturul. Murekohaks on ehitushinnad, mis juba panevad arendajaid projektide käiku laskmist kaaluma. Kas turul on aga ka ullikesi, kes lihtsat raha teenida soovivad? Eesti kinnisvara peamiste rõõmude ja murede kohta saab head teavet 5. aprillil toimuval Kinnisvarafirmade Liidu kevadkonverentsil.

Millised on elukondliku kinnisvara märksõnad aastal 2018?

Märksõnaks võiks olla läänerindel muutusteta, aga tegelikult jätkub enam-vähem sarnane olukord, mis oli eelmisel aastal. Ehitushinnad on kasvanud. Natuke on muutunud see, et ehitushindade kasvu juures on see oluline faktor, et mõned arendajad on aru saanud, et nende projektid ei ole enam selliste hindade juures kasumlikud. Täpsemini kalkuleerimist toimub rohkem. Professionaalsed arendajad ei lenda uisapäisa tegema. Teiselt poolt leidub ullikesi, kes julgevad ette võtta kalleidki projekte.

Pangad ikka hoiavad ullikesi eemale?

Seda küll. Vähe on neid. Pangad vaatavad väga kainelt. Olukord on igati positiivne. Eesti majandusel läheb hästi, inimeste vaade tulevikule on positiivne. Pangad annavad laenu. Inimestel on omavahendeid. Kõik on justkui paigas.

Kas kinnisvara ühisrahastus on endiselt märgiline või hakkab selle osakaal kahanema?

Minu meelest on see siiani oluline. Päris suuri projekte on rahastatud sel teel. No tuligi üks hapuks läinud projekt, eramaja, aga me räägime väga suurtest arendustest. Endoveri Vega näiteks. Mina ütleksin, et ühisrahastus on tulnud et jääda. See on arvestatav finantseerimise võimalus.

Samas mitte eriti kogenud arendajad leiavad raha just sealt?

See on varjupool tõesti. Seda olen ise ka mõelnud. Vaatan mõnd arendajat, kes ilma omafinantseeringuta püüab teha. See on ohumärk, kui arendaja nii teeb. Samas kui arendaja hakkab ehitama, müüb, tekib kassavoog, siis ei ole ju midagi paha. Kõik võib minna hästi. Aga kui ei lähe ja arendajal on risk null, vaid maine saab pihta, siis on halvasti. Aga see on äärmus. Turu üldine foon on, et turg toimib. Suured tegijad teevad arendusi väga palju oma rahaga.

Järgmise nädala kinnisvarakonverentsil räägitakse üürituru võimalikust buumist. Mida teie sellest arvate? Kas on liiga kuum?

Kindlasti on lisandumas väga palju kortereid. Turg paneb asjad paika. Arendajad peavad arvestama, et kui tuleb lühiajaliselt palju kortereid peale, siis peab mõtlema ka vakantsile.

„Taksojuhid" olla tulnud just üüriturule. Nad loodavad suurt ja kerget üüritulu.

Headel aegadel on inimestel ikka rohkem raha kasutada. Sel hetkel hakkavad nad mõtlema investeeringutele. Kinnisvara on huvitav investeering. See on vara, mis jääb alles isegi languse korral. Mitte-professionaalsed investorid ei oska tõesti kõiki nüansse selgeks teha, erinevaid probleeme oma valemitesse ja arvestustesse sisse kodeerida. Vaadatakse vaid üüritulu. Aga mis siis kui suur remont tuleb peale? Mis siis kui üür väheneb või jääb pind tühjaks? Kas seda arvestatakse? Tihti mitte.

5. aprilli toimub konverents "Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?" Millised teemad on praegu õhus?

Eesti kinnisvarasektori tervis pankuri pilgu läbi

URMAS SIMSON, Swedbanki krediidiportfelli valdkonnajuht

Baltikumi eluasemeturu võrdlus. Kus on väljakutsed?

TARMO KASE, AS Ober-Hausi Kinnisvara juhatuse esimees

Diskussioonipaneelis osalevad:

EDGARS IVANOVS, Crowdestate Business Development Partner in Latvia

PRIIT UUSTULND, Kaamos Kinnisvara juhatuse liige

KRISTJAN MITT, Mitt & Perlebach juhatuse liige

e-kaubandus vs uued kaubanduskeskused. Kes võidab, kes kaotab?

INGVAR ALLEKAND, OÜ Domus Kinnisvara juhatuse liige

ALLAN REMMELKOOR, AS Pro Kapital Grupp juhatuse liige

NELE PEIL, Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht

SIGNE KÕIV, Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht

Päras lõunat:

Kinnisvara turunduse tulevikunägemused ANDRES KUUSIK, Tartu Ülikooli turunduse õppetooli juhataja

Kas ärisektori kinnisvaraturg üürniku võimu all?

ARDI ROOSIMAA, OÜ Uus Maa Property Advisors juhatuse liige

Diskussioonipaneelis osalevad:

TANEL OLEK, AS Technopolis Ülemiste müügidirektor

URMO UTAR , BPT Real Estate AS juhtivmaakler

EINAR NIIN, Fausto Capital, müügijuht

Kogu tõde kinnisvarafondidest

MARGUS TINNO, Colliers International Estonia partner

Diskussioonipaneelis osalevad:

TARMO KAROTAM, Baltic Horizon Fund, Fondijuht/juhatuse esimees

VILJAR ARAKAS, Eften Capital AS tegevjuht

MADIS RAIDMA East Capital Baltics AS juhatuse liige

Kas eluruumi üüriturgu ähvardab buum?

TÕNU TOOMPARK, Adaur Grupp OÜ juhatuse liige

Diskussioonipaneelis osalevad:

KRISTI DJOMIN, Uus Maa elukondliku kinnisvara tegevjuht, maakler

ERO VIIK, Swedbank Eesti kinnisvara ja ehituse osakonnajuht

MARTIN REKOR, Lumi Capital OÜ juhtivpartner

Muuhulgas toimub ka "Kinnisvarategu 2017" laureaadi väljakuulutamine ja auhinna üleandmine

Konverentsi moderaatorid on EKFL juhatuse esimees Mika Sucksdorff ja EKFL tegevdirektor Tõnis Rüütel.