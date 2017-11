Kinnisvaraekspert: Järgmisel aastal jõustub uus peidetud kinnisvaramaks. Vajadusel müüge kinnisvara sel aastal

Alates 1. jaanuarist 2018 muutub maksuvaba tulu arvestamise põhimõte, mistõttu on viimane aeg oma kinnisvaraga seotud plaanid põhjalikult üle vaadata. Nimelt hakkab riik järgmisest aastast tulumaksuvabastuse suuruse arvutamisel lisaks töötasule arvesse võtma ka kinnisvaraga seotud tulusid, kirjutab LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Teisisõnu, kui üürid välja korteri või müüd päranduseks saadud kinnisvara, kuulub edaspidi ka see summa maksustatava tulu hulka ja vähendab tulumaksuvabastuse osa! Uuest aastast rakenduv süsteem saab olema järgmine – kui kuu keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot, on maksuvabastus 500 eurot. Kui see jääb aga vahemikku 1201 – 2100 eurot, kaotad igalt lisanduvalt 1,80 eurolt maksuvaba tuluna 1 euro. Näiteks, kui brutotöötasuna 1200 eurot kuus teeniv inimene saab päranduseks kinnisvara, mille müüb 20 000 euroga, küünib tema 2018. aasta keskmine kuusissetulek (12 x 1200) + 20 000 / 12 = 2867 euroni, mistõttu tuleb tal riigile täiendavalt maksta 1200 eurot.

Elu on täis ootamatusi, seda ka kinnisvara osas. Kunagi ei või ette teada, millal tekib vajadus oma vara müüa või üürida. Seetõttu selgubki järgmise aasta tegelik maksukoormus alles siis, kui jõuab kätte aeg 2018. aasta tuludeklaratsioon esitada. Kui siiani oleme pigem tulumaksutagastusega harjunud, siis edaspidi tuleb paljudel tulumaksu hoopis juurde maksma hakata. Enam pole ka põhjust loota sellele, et küll eluasemelaenu intresside tagastus pisut leevendust pakub, sest alates 2017. aastast (deklareerimine 2018. aastal) saab seda maha arvata ainult kuni 300 eurot inimese kohta. Ehk teisisõnu, eluasemelaenudelt pole põhjust enam mingit praktilist soodustust loota.

Maksu- ja tolliamet soovitab mitmest allikast tulu saajatel põhjalikult läbi mõelda, mis on igakuiselt kohaldatava maksuvaba tulu summa ja sellest oma tööandjat teavitada. Kui aasta sissetuleku prognoosimine osutub aga liiga keeruliseks või on plaanis maksustatav kinnisvaratehing ja see ületab kokku 25 200 eurot, võib maksuvaba tulu arvestamisest loobuda.

Seetõttu soovitame tõsiselt kaaluda, kuidas oma kinnisvaraga kaasnevaid maksutulusid eesootavate muudatuste valguses vähendada. Vajadusel ka selle aasta loetud kuude jooksul kinnisvara müüa.