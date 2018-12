Kinnisvaraekspert: mis langus? Pool uuest kortermajast müüdi enne kopa maasse löömist

"See on tõsi, et osade arendusprojektide müügiperiood on Tallinnas pikenenud, aga teised müüakse endiselt väga kiiresti välja. Kesklinna uut elukohta vaatavad inimesed valivad kodu peale hinna kahe teguri järgi – välimus ja asukoht," rääkis Jakobsoni 13 hoone arendaja, 1Partner Advisory juht Erkki Ääremaa.

Kuigi Jakobsoni 13 hoone ehitus alles algas, on pooled korterid juba ette ära müüdud. "Praegu on moes ja müüvad hästi skandinaavialikud, liigendatud ja erinevaid fassaadimaterjale kombineerivad kortermajad. Jakobsoni 13 hoone arendamisega saab ühtlasi valmis kogu kvartali viimane lagunenud hammas," lisas Ääremaa.

Uuel Hilton Tallinn Park hotelli kõrvale kerkival kortermajal on tavalisest luksuslikum fuajee ning suurte terrassidega katusekorruse korterid. Kuuekorruselise hoone esimesel korrusel on äripinnad ning kõrgematel korrustel 35 rõdudega korterit. Majal on ka maa-alune parkimiskorrus.

Jakobsoni 13 korterelamu projekteeris arhitektuuribüroo Korrus ning sisekujunduse tegi 2018. aasta Sisearhitektide Liidu aastapreemia laureaat Kärt Tähema. Maja arendab 1Partner gruppi kuuluv 1Partner Advisory. Jakobsoni 13 korterelamu valmib 2019. aasta lõpus.