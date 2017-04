Kinnisvaraekspert: "portaalisõja" tulemusena kukkus kv.ee kolinal liidrikohalt

Kinnisvarabüroode lahkumine oligarh Margus Linnamäele kuuluvast kv.ee-st sundis kinnisvarafirmasid otsima objektide kuulutamiseks uusi lahendusi ning selle tulemusel on paranenud nii kliendisuhtlus kui objektide nähtavus.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et kahe portaali küljes rippumine oli büroode jaoks mõneti mugavustsoon. „Ühe-kahe kuulutuse üles panemisega saab iga loll hakkama ja kuna suuremad kinnisvaraportaalid katsid vajaliku osa sihtgrupist ära, siis hakkas maaklerteenus laisaks muutuma,“ selgitas ta.

„Oleme teinud massiivset teavitustööd, millised on meie objektide presenteerimise uued alused ja julgen väita, et tänu sellele on paranenud kommunikatsioon klientidega kui ka objektide nähtavus, sest kasutusele on võetud hulganisti alternatiivseid turundusvahendeid,“ rääkis Sooman.

„Panustame varasemast palju rohkem sotsiaalmeediasse, mille auditoorium on suurem kui misiganes muul Eesti reklaamikanalil, töötame oluliselt aktiivsemalt olemasoleva ostuklientide andmebaasiga, korraldame objektide müümiseks rohkem piirkondlikke otsepostitusi ja kliendipäevi, harime kliente turuteemaliselt palju põhjalikumalt ning oleme taastanud tihedad suhted teiste kinnisvaraportaalidega, mis mitmekesi kv.ee kenasti ära katavad, rääkimata reklaamidest muudes kanalites,“ loetles ta.

„Eks ta korraks ebamugav oli, et maaklerid ja turundajad pidid jalad kõhu alt välja tõmbama ja rohkem siblima hakkama, aga klienditeeninduse aspektist oli agressiivselt ja üleolevalt hinnastamismudelit muuta soovinud portaalist lahkumine suurepärane tõehetk, kui palju saab müügitööd paremini teha,“ selgitas Sooman.

„Kuna kv.ee on tänaseks langenud enamustes maakondades liidripositsioonilt teiseks-kolmandaks ja portaalideturg on jagunenud märksa ühtlasemalt, siis tegelikult tegi kv.ee oma uue hinnapoliitikaga kinnisvaraturule ja maaklerbüroode kliendibaasile suure teene. Paraku iseenda edu arvelt,“ lisas Sooman.