Kinnisvaraettevõtja: kriis väikelinnades süveneb - loodame, et mõnele lapsele rõdupaneel pähe ei kuku

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et väikelinnade tulevik on väga tume. "On mõned kirkad kriidid karbis, kus kohalikud omavalitsused näevad kurja vaeva, et elu linnas sisse puhuda, kuid need on erandid," nentis ta.

Erandite all pidas Sooman silmas selliseid linnasid nagu Rakvere, Viljandi, Kuressaare ja Haapsalu. Kinnisvaraettevõtja rääkis, et üldiselt on seis kehv ja aina kehvemaks läheb. "Elanikud lahkuvad, majadel lastakse laguneda ja loodame ühiselt, et lõpuks mõnele lapsele rõdupaneel pähe ei kuku," lisas ta.

Soomani sõnul on jätkuvalt kõige odavamad korterid Valgas ja Kohtla-Järvel, kus oli septembris keskmine korteriomandi tehingu ruutmeetri hind vastavalt 116 ja 96 eurot.