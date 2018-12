Kinnisvarafirma: pikalt maksimumtuuridel pöörelnud Tallinna kinnisvaraturu hoog raugeb, ka 100 000-eurostele korteritele tehakse allahindlusi

"Tallinna kinnisvara- ja ehitusturg on mitu aastat maksimumtuuridel pöörelnud – kiiremaks käiguks pole töömehi, materjali ega ostjatel ka raha," kirjeldab 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter, kes on veendunud, et järgmisel aastal on tõenäoliselt ees kerge tehingumahtude langus.

"Mitmed projektid on juba ootele pandud, sest kerkinud ehitushindade taustal ei tasu arendamine enam ära. Kui nüüd müügiperioodid pikemaks venivad, hakkame rohkem nägema korteripakkumisi koos köögimööbli, auto või soojamaareisiga", rääkis Vahter. Ta lisas, et juba praegu lubavad arendajad viimastele seisma jäänud korteritele isegi 100 000-euroseid allahindlusi

"Kuna suured kohalikud ehitusobjektid – T1 ja Tallinna vangla on valmis saanud ja ka Põhjamaade turg pigem raugeb, siis ei ole järgmisel aastal oodata ehitushinna ega kinnisvara jätkuvat hinnakasvu. Ega ka langust. Selline trend võib kiirete kasvuaastate kõrval tunduda paigaltammumisena, aga on tegelikult mõistlik ja tervislik," rääkis Vahter.

Novembris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1209 ostu-müügitehingut, mis on kaheksa protsenti vähem kui oktoobris. Novembris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 1813 eurot, mis on 3,3 protsenti varasemast kuust vähem.

Novembris müüdi Tallinnas 33 hoonestatud elamumaa krunti, mis on ühe võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi 410 000 ning soodsaim 100 euro eest. Möödunud kuul müüdi 22 elamumaa krunti, mis on 17 võrra enam kui oktoobris. Kalleim krunt maksis üle miljoni ning odavaim 22 000 eurot.