Tallinnas müüdi jaanuaris 753 korterit, mis on 36,9 protsenti rohkem kui mullu samal ajal ja tehingute koguväärtus tõusis lausa 60 protsenti, analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul püsib korterite ruutmeetri hind paigal ja tänavu ei ole hinnakasvu näha. “Linnastumine pidurdub, ostujõud ei kasva hüppeliselt ja inimestel pole lihtsalt raha rohkem maksta,” ütles Vahter.

Martin Vahteri sõnul mõjutab korteritehingute koguväärtuse tõusu ostu-müügitehingute arvu suurenemine, mitte kinnisvara hinnakasv.

“Kinnisvaraturg on kõige aktiivsem Tallinnas ja Harjumaal, kus liigub 70 protsenti kinnisvarasektori rahast. Pealinnas ostetakse kolmandik kortereid investeeringuks, lastele või väljaüürimiseks. Seetõttu lisandub ka palju üürikortereid ning üürihindade kasvu tänavu ette näha ei ole,” lisas Vahter.

Kinnisvaraeksperdi sõnul on Tallinnas ja Harjumaal vajunud täiesti kössi vanade nõukodudeaegsete eramute nõudlus. “Pirital ja Nõmmel maksavad 1960ndatest pärit täiesti elatavad majad enam-vähem sama palju kui tühi krunt. Kui just ei ole arhitektuurselt väärtuslik hoone, siis ei ole vanu maju enam majanduslikult otstarbekaks renoveerida ja hinnavahe tühja krundiga on kahanenud pea nulli,” lisas Vahter.

Jaanuaris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1191 ostu-müügitehingut. Tallinna kalleim korter müüdi 418 000 ja odavaim 1000 euro eest. Jaanuaris müüdi Tallinnas 23 hoonestatud elamumaa otstarbega krunti, mis on kolme võrra vähem kui varasemal kuul. Lisaks müüdi möödunud kuul neli hoonestamata elamumaa krunti, mis on kahe võrra vähem kui detsembris.