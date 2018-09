Kinnisvarafirma: ülikallite korterite arv muudkui kasvab

Foto: Andres Putting

Tallinnas on enam kui 3000 eurose keskmise ruutmeetri hinnaga 28 uusarendusprojekti, kus on ühtekokku 461 vaba korterit. Vaid aasta tagasi oli selliseid projekte 15 kokku 283 korteriga. Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on põhjused nii ajaloolised kui majanduslikud.