Kinnisvarafirmad keerasid portaaliäri pahupidi

„Klientide senine tagasiside näitab, et nii kinnisvara ostjad kui müüjad hindavad konkurentidest paremaks Kinnisvara24 kasutajakogemust ja hinnapoliitikat. Meie portaali eeliseks müüjate jaoks on kasutajasõbralikud võimalused oma kinnisvara esitlemiseks ja kuulutuste soodsamad hinnad – eraisikute jaoks on vara müümine Kinnisvara24 portaalis ligikaudu kümme ja ettevõtetele kolm korda odavam, kui konkureerivates portaalides,“ rääkis Roosiväli.

Ostjate ja üürijate jaoks on eeliseks see, et Kinnisvara24-s avaldatakse paljud kuulutused kaks päeva teistest portaalidest varem. „See on tugev argument, sest parimad kinnisvarapakkumised lähevad kaubaks juba paari esimese päevaga,“ lisas Roosiväli.