Kinnisvarafirmad: üürihinnad võivad lõpuks ometi langema hakata

Kinnisvarafirmade hinnangul on üüriturul tekkinud hinnasurve ning pole välistatud, et mõnede korterite hinnad hakkavad isegi langema.

Kinnisvarafirmade liit viis hiljuti liikmete seas läbi küsitluse, mis näitas, et enamik kinnisvaraettevõtteid näeb praegu turul survet üürihindade alanemiseks.

Kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Risto Vähi kinnitas ERR-ile, et jagab seda arvamust. "Pakkumiste hulk on pidevalt kasvanud ning paljud, kes võiksid olla üürikliendid, on omale hoopis kodu ostnud," ütles ta.

"Hinnalangust ma kohe kuulutama ei hakkaks. Kõigepealt toimub siiski rahunemine ja kui keegi peab hinda langetama, siis pigem see, kes optimistlikus meeleolus oma üürihinnaootused liialt kõrgeks ajas. Kui on aga kvaliteetne korter turuhinnaga, siis sellele pigem on veel huvilisi olemas," märkis Vähi.

Hinnalangus võib tema sõnul oodata pigem kehvema kvaliteedi ja kõrgete kommunaalkuludega kortereid.

"Nagu oma kodu ostmise puhul, nii on ka üüriturul näha ikkagi valiku suurenemist ning alati ei pea see käima enam nii, et kallis on hea ja odav on halb. Konkurentsi kasvades saab ka hea korter olla taskukohasema hinnaga."

Vähi kinnitas, et Tallinna puhul võib survest rääkida põhimõtteliselt kogu linna lõikes, sest uusarendusi tuleb kõikjale.

