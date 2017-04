Kinnisvarafirmade maksuvõlad tegid pea viiekordse hüppe

Kinnisvarafirmade maksuvõlg sööstis aastaga 571 000 eurolt 2,8 miljonile eurole, sealhulgas kasvas suuremate maksuvõlgadega ettevõtete arv 20%, kirjutab Äripäev.

„Oh jeesus!“ kostis Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand. Ka tema märkas eelmise aasta teisel poolel, kuidas arendajate projektid sattusid raskustesse. Kõigil oli ühine põhjus.

„Neid ajasid inimesed, kes ei teadnud, mida peavad tegema, et projekt edukas oleks,“ selgitas Allekand. „Kui sa suudad sõpradelt kokku laenata 150 000 eurot, asutada OÜ, mille põhikirja on märgitud kinnisvaraarendus, siis see ei tee sind kinnisvaraarendajaks.“

Alates kriisist languses olnud kinnisvarafirmade maksuvõlg pöördus mullu ootamatult tõusule ja tegi hoobilt pea viiekordse hüppe.

