Kinnisvaraguru: märke halvenemisest ei ole, aga optimistlik ei tasuks ka olla

Viljar Arakas.Eften Capital Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

“Võib-olla oleme sisenemas aega, kus parim investeering on see, mida sa täna ei tee,” iseloomustab Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas Äripäevale praegust olukorda, kus ärikinnisvara hind on tõusnud liiga kõrgele.