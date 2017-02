Süüdistused väljapressimises, Meelis Lao arveteklaarijana, kõne FSB esindajalt ja konkurendi äri takistamine on mõned märksõnad, mis saadavad Tallinna sadamas kinnisvara arendavate Porto Franco ja jõukate Vene ärimeeste raha paigutava Capital Milli suhteid, kirjutab Äripäev.

Ärimees Hillar Teder süüdistab Capital Milli mehi väljapressimises, viimased sellega ei nõustu. „See on Hillar Tederile mugav muinasjutt, mida levitada. Kogu tema maailm käib selle ümber, et kõik on pahad ja tema on hea,“ kostis Capital Milli partner Marko Kull.

Praeguseks enda sõnul ärist taandunud Hillar Tederi ning Capital Milli omanike Marko Kulli ja Igor Mölderi tüli hakkas Tallinna sadamas hõõguma rohkem kui aasta eest. Tederi poeg Rauno veab seal suurt kaubakeskuse arendust Porto Franco ning Capital Mill rajab kõrvale Promenaadi-nimelist kortermaja. Naabrid ollakse ka sealsamas asuvas ärimajas Navigaator.

Loe pikemalt Äripäevast.