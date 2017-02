Pangad hoiavad väikelinnades ära liialt kiire hinnakasvu, märkis kinnisvaraturu kommentaaris Arco Vara analüütik Mihkel Eliste.

Mihkel Eliste:

Viimaste aastate kiire hinnataseme ning tehinguaktiivsuse kasv on ajalise nihkega jõudnud ka väikelinnadesse. Olukorras, kus 2016. aastal võis esmakordselt taas mitmes maakonnakeskuses märgata elanikkonna kasvamist väljaspoolt sisserännanud elanike näol, on kasvanud nõudlus nii omandi- kui ka üüriturul.

Pakkumiste arvu madalat taset on märgata ennekõike Rakveres, Viljandis, Paides, Raplas ja Pärnus. Ennekõike on vähenenud keskküttega heas seisukorras korterite pakkumine. Pakkumiste pidev vähenemine on sarnaselt kunagisele buumile loonud olukorra, kus müüjate hinnasoovid on kohati pakkumispõhiste hindade osas kasvanud vara tegelikust turuväärtusest poolteist kuni kaks korda kõrgemaks.

Üksikud kõrgema hinnaga kuulutused leiavad endale kiirelt jäljendajaid. Utoopilisi korterihindu on eriti hästi märgata just Rakvere linnas.

Pakkumiste vähesusest ja potentsiaalsete huviliste rohkusest tulenevalt on inimestel sellise kinnisvara vastu endiselt huvi, kuid vähese omafinantseeringu ja madala tegeliku turuväärtuse tõttu ei ole neil paraku sellist vara võimalik pangalaenuga osta.