Kinnisvarakommentaar: Tallinna korteriturg on küllastunud

Korterelamu. Foto: Madis Veltman

Veebruaris müüdi Tallinnas 678 korterit, mis on 10 protsenti vähem kui jaanuaris ning 2,7 protsenti madalam tase kui mullu samal perioodil. 1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on pealinna kinnisvaraturul palju arendusi korraga valmis saanud ja tekkinud on ülepakkumine.