Tartu Ehituse juhatuse liige Aado Kivi toetab Ehitustrusti otsust siirduda Tallinna turule, kuid ennustab, et kinnisvaramulli lõhkemiseni on jäänud paar aastat, kirjutab Äripäev.

Kui Lõuna-Eesti firma soovib laieneda ja kasvada, siis on Tallinnas ja Harjumaal tegutsemine üks väheseid võimalusi, leiab Kivi. „Loomulikult on võimalik minna Lätti, aga Nordeconist irdunud Ehitustrusti jaoks on tegemist ikkagi endise koduturuga. Sama on teinud või tegemas ka teised sama saatusega eksnordeconlased Embach ja Mapri," rääkis ta.

Üldisest turuseisust rääkides ütles Kivi, et konkurents on pingeline. "Jätkuvalt solgivad üksikud tegijad turgu ja kahjuks on riik oma riigihangete seadusega tupikus. Ja seda juba aastaid. Kinnisvaramulli lõhkemiseni on ilmselt paar aastat aega," ütles Kivi.

