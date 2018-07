Kinnisvaraspets: Tallinnas uut korterit varsti alla 2000-eurose ruutmeertrihinnaga ei saa

“Samas Tallinna elanike arv kasvab ning inimestel on ikka soodsat kodu vaja, mistõttu hakatakse rohkem ehitama äärelinna ning Tallinna lähivaldadesse. Asukoht on kaugem, aga paljud ostavad lihtsalt hinda. Näiteks Tallinnasse värskelt kolinud inimesed on asukoha ja veendumuste osas palju leplikumad,” rääkis Vahter.

“Mida kaugemale Tallinnast, seda suurem on investeerimisrisk. Üleüldse on Eestis peale Tallinna ja selle lähivaldade 3-5 tõmbekeskust, kuhu on uute korterite rajamine majanduslikult võimalik. Pealinnast kaugemal on maa küll odavam, aga mida suurem distants, seda hiljem jõuab sinna investeeringuraha ning lahkub ka võimaliku probleemi korral esimesena,” ütles Vahter.