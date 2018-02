Kinnisvaraspets: üüriturg on üle kuumenemas

Ka kõige veendunumad optimistid on hakanud kinnitama. et kinnisvarahindade korrektsioon võib tulla, kirjutab Grand Kinnisvara juht Marek Kerna ajalehes Äripäev.

Linnastumise protsess on meelitanud linnadesse, eriti Tallinna, järjest rohkem elanikke, kes omakorda tõstavad nõudlust elamispindade järele.

See kajastub ehituse ja korterite hinna pidevas tõusus. Äramärkimist väärib ligi 40 000 majanduslikult võimekaks muutunud nn laulva revolutsiooni last, kellel on tekkinud vajadus iseseisva elamispinna järele. Uuselanikud jagunevad tinglikult kahte rühma.

Allikas: Äripäev