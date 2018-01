Kinnisvaraturu põnev pakkumine. Kas tõesti müüakse vaid suurepärase vaatega katuseterrassi?

Ärileht märkas kinnisvaraportaalides pisut eriskummalist pakkumist, mille sihtgrupp jääb esmapilgul pisut segaseks. Endover Kinnisvara pakub enda Tööstuse 47b loftide majas müüa vaid katuseterrassi. Maksad 14 000 eurot ja see kuulub sulle. On see ikka nii?

„Müüa katuseterrass vingete vaadetega merele ja city'le! Terrass nr 2 on aiaga piiritletud 35 m2 suurune terrass 47B Loftide katusel 7. korrusel. Terrass on väliskliimale avatud ning sinna võib paigaldada madalamat välimööblit. Kõrgemate objektide nagu päikese- ja vihmavarjude puhul tuleb saada nõusolek korteriühistult," on kuulutuse sisuks.

Lisatakse on veel kirjas, et elektrijuhtmestik on uus, olemas on elekter ja lift. Lisaks uus torustik. Trepikoda on lukus ning terrass asub maja katusel, mis omakorda on keskuses ja mere lähedal.

Ärilehel ei õnnestunud Endover kinnisvara käest kolme päeva jooksul kommentaari saada, kuid konsulteerisime kinnisvaraekspertidega ning võime spekuleerida, mis on pakkumise taga.

Esiteks ei pruugi laiem avalikkus teadagi, et igasugu „müüa parkimiskoht" või „müüa panipaik" pakkumised ei tähenda 99% tõenäosusega seda, et sa võidki suvalises kesklinna majas endale selle soetada. Sama võib kehtida ka selle terrassi kohta. Millega siis tegu võib olla?

Lihtne müüginipp

Sinu tähelepanu äratab väga odav kuulutus ja tegemist on kena hoonega otse kesklinnas. Uurid, vaatad, võib-olla tekib huvi seal isegi mingi korter osta. On vähetõenäoline, et sa kaaludki reaalselt väliterrassi ostu. Pigem leiad sa nii üles teised pakutavad korterid. Müüja loodab just sellele.

Loe veel

Teine tõenäoline variant on see, et kui sa soovidki panipaika, parkimiskohta või terrassi osta, siis ütleb maakler sulle, et väga hea, aga sellega käib kaasas ka korter. Ehk et piltlikult öeldes lähed sa ostma autorehve, aga sulle öeldakse, et nende ostmiseks peab ka auto ostma.

Eksperdid ütlevad kui ühest suust, et on väga harv nähtus, kus majas müüakse mingit nö lisaboonust majast välja. Isegi kui on neid kortereid, kes ei soovi panipaika või parkimiskohta soetada, siis proovitakse neid müüa teistele majaelanikele või renditakse välja. Need võidakse jätta ka külaliste tarbeks. Miks peaks keegi lihtsalt niisama magusa paiga suvalisele inimesele müüma? Lisab ju parkimiskoht kinnisvarale hiljem ka väärtust. Panipaik samuti. Katuseterrassist rääkimata.

Seega peab selliste pakkumiste puhul arvestama, et tõenäoliselt müüakse sellega siiski enamat kui lihtsalt väikest pinda. Eesti kliimas müügil olevast terrssist muidugi väga head elupaika teha ei saakski. Samas, kui olekski võimalik endale 14 000 euro eest selline katuseosa osta, siis ehk peaks raha kokku panema Tallinna kodutud.