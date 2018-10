Kinnisvaraturul on tunda ebakindlust: uusarenduste eelmüügi ajad on üha pikemad

Septembris sõlmiti Tallinnas esialgsetel andmetel 759 korteritehingut, mis oli küll kõrgem kui juulis ja augustis, ent kolmandat kuud järjest jäi võrreldes eelmise aastaga tehingute arvu näitaja miinusesse. Langust mõjutavaid asjaolusid on mitmeid, kuid kindlasti tuleb välja tuua võrreldes mullusega väiksemat uusarenduste mahtu, millest me ka käesoleva aasta algul teada andsime.

Hinnakasvu osas säilib ilmselt mõõdukas optimism: hinnatõus on hakanud vaikselt pidurduma, ent hindade stabiliseerumisest on veel vara rääkida. Septembris oli tehingute mediaanhind 1779 EUR/m2, mis jäi alla vaid tänavuse aasta juunile. Võrreldes möödunud aastaga suurenes tehingute mediaanhind 7%.

Suurimat kõneainet pakuvadki just uusarendused, sest järelturg on olnud juba pikemat aega stabiilses seisus. Kuigi numbrid on endiselt kenad, tajutakse aina enam ebakindlust, mis väljendub selles, et uute projektide eelmüügiajad on üha pikemad. Arendajad soovivad olla kindlad, et enne ehitama asumist on piisav hulk potentsiaalseid ostjaid olemas.