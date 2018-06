Kinnivarafirma: Kinnisvarahindajatel on töö üle pea kasvanud

Mais müüdi Tallinnas 953 korterit, mis on 23,4 protsenti rohkem kui aprillis, analüüsib kinnisvarafirma 1Partner Maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on kinnisvarahindajatel praegu rohkem tööd, kui nad suudavad ära teha. “See näitab, et väga paljud inimesed plaanivad lähiajal võtta ette kinnisvaratehingu. Kui tavaliselt kukub müük ilusate ilmadega ära, siis hoolimata ülisoojast maikuust tehti tänavu väga palju tehinguid,” oli Vahter üllatunud.

“Praegu on see piiri peal, aga suure tõenäosusega järgmisel aastal Tallinnasse uut korterit alla 2000 euro ruutmeeter enam osta ei saa. Kuigi soodsamad korterid on kõige nõutumad, siis ehitushind kasvab ja arendajal on sellise hinnaga plussi jäämine keeruline,” lisas Vahter.

Mais tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1445 ostu-müügitehingut 148 miljoni euro eest, mis on 13 protsenti enam kui eelmisel kuul ning 11 protsenti rohkem kui aasta tagasi mais. Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hind langes kuuga 2,8 protsenti 1743 eurole. Pealinna kalleim korter müüdi mais 535 000 ning odavaim 1200 euro eest.

Mais müüdi 33 hoonestatud elamumaa krunti, mis on nelja võrra rohkem kui varasemal kuul. Kalleim elumaja müüdi 610 000 ning soodsaim 2000 euro eest.