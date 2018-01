Kinoturul on konkurents tihedaks läinud

Forum Cinemas loeb möödunud aastat küll edukaks, kuid pressiteates toob firma välja, et kinoturul on konkurents aina tugevnemas.

“Lõppenud aastat võib lugeda edukaks, kuigi filme käidi vaatamas mõned tuhanded korrad vähem kui 2016. aastal. Esiteks linastus mullu natukene vähem filme, kuid ka konkurents kinoturul on läinud tihedamaks ning inimestel on kinode vahel suurem valik,” ütles Forum Cinemas tegevjuht Kristjan Kongo ning lisas, et sellele vaatamata on siiski Forum Cinemas külastajate hulk püsinud stabiilsena.

“Tegutseme selle nimel pidevalt, et kinokülastust üha mugavamaks muuta ja inimestele lähedamale tuua. Aasta alguses avasime kino Viljandis, valmistame ette täiesti uue kino avamiseks Tartus Eedeni keskuses veel sellel aastal, renoveerisime hiljuti täielikult A. Le Coq Sviidi, jätkame ka teiste saalide uuendamisega ning püüame pakkuda laiemat programmi juba tuntud balleti, teatri- ning ooperietenduste kõrvale," kirjeldas Kongo kinofirma tegevusi.

Möödunud aasta jooksul käidi Forum Cinemas kinodes Tallinnas, Tartus ja Viljandis filme ja muid erilinastusi vaatamas kokku pea 1,1 miljonil korral. Eriti populaarsed olid erinevad animatsioonid. 2017. aasta menukaimaks filmiks osutus animatsioon “Mina, supervaras 3”, mida käidi vaatamas kokku ligi 46 300 korral. Teisele kohale platseerus “Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks” üle 34 300 vaatajaga ning kolmandale animafilm “Boss beebi” ligi 30 000 külastusega.

Edukaim kodumaine linateos oli “Sangarid”, mida vaadati kokku ligi 20 700 korral ning sellele järgnes “Svingerid” üle 14 600 vaatajaga. Aasta jooksul linastus Forum Cinemas kinodes kokku 312 filmi ning nende alla kuuluvad ka ooperi-, balleti- ja teatriülekanded ning kontserdid. Aasta varem linastus erinevaid teoseid kokku 327.