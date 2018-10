Kired lõid lõkkele: Toompea maksuaktsiooni korraldajate ümber tekkis suur vaidlus

„Asja mõte on selles, et kuna maksud on meil totaalselt korrast ära, siis on eesmärk juhtida tähelepanu meie valitsuse eestvedajatele, et vajame kiireid ja kiireid muutusi,” rääkis vahetult enne Toompeal toimunud „Maksud paika!” aktsiooni algust kaaskorraldaja Guido Arusoo, kes osales ka veebruaris toimunud üritusel "Maksud sõidavad Lätti".

Küll aga ei olnud toonase algatuse peaeestvedaja rahul sellega, et täna ajavahemikus kell 12-16 parlamendi ees toimunud aktsiooni seostatakse veebruarikuise ürituse ja algatusega. „Tegelikult on see, et veebruari üritusel Guido Arusoo, jah, aitas meid ja oli Tallinna kolonni juht – seega teda võib nimetada abikorraldajaks –, aga sealt edasi läksid meie teed lahku,” rääkis liikumise Kõik Koos eestvedaja Taavi Leppik.

Ei taha oma üritusega seostada

Kuigi ta möönis, et tänase aktsiooni sisu ühtis nende protestisõidu eesmärgiga – näidata vastumeelsust kõrgete aktsiiside osas –, rõhutas Leppik, et Arusood ei saa kindlasti „Maksud sõidavad Lätti” algatusega seostada, kuna viimane ei osalenud ka augustis toimunud üritusel. „Ta juba kevadel lahkus meie grupist ja ei ole meiega absoluutselt mitte kuidagi seotud,” märkis Leppik.

Ka ütles Leppik, et veebruarikuise ürituse pabereid ajas peaasjalikult ikkagi tema, mistõttu ei saa Arusood isegi toonase ürituse kaaskorraldajaks nimetada. „Miks ma tahan asjad selgeks saada – ma ei taha end võõraste sulgedega ehitada. Las siis au saavad selle ürituse eest need inimesed, kes selle korraldasid. Kõik Koos inimesed ei ole selle üritusega kuidagi seotud,” kinnitas ta.