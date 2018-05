Kiriku toetusfond: kui iga kiriku liige panustaks ühe euro kuus, saaks aastas kokku ligi kaks miljonit eurot

EELK Toetusfond on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku toetuseks loodud iseseisva sihtasutuse vormis fond, kes toetab kirikut ja loodab, et kirikuid rahastatakse suuremas mahus.

Toetusfondi eesmärgiks koguda raha, et kirik oleks inimeste jaoks olemas kogu nende elukaare vältel. Eesmärgiks on, et kirikus oleks soe, valge ja helge, et kiriku uks oleks avatud igaühele, kes tahab sinna tulla ja kirikusse tulnud inimene tajuks, et ta on sinna oodatud.

„Iga Eesti inimene saab toetada kirikute püsimist Eestis. Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse kuulub üle 160 000 inimese. Kui iga EELK liige annetab fondile 1 euro kuus, kogume 1,92 miljonit eurot aastas, millega saaks väga palju ära teha,“ kirjutas fondi nõukogu esimees Indrek Laul. „Kui iga Eesti elanik annetab ühe euro kuus, kogume aastas 15,792 miljonit eurot, millega saaks korda teha juba väga palju kirikuid. 5 või 10 eurot kuus on jõukohane ja huvipakkuv paljudele.“

EELK-le kuuluvad 174 kirikut, 21 kabelit, 79 pastoraati, 15 palvemaja kasutatakse igapäevaselt Eesti inimeste teenimiseks tervel nende elukaarel.

Enamus kirikuhooneid ja muid kogudustele kuuluvaid hooneid on muinsuskaitse all ja nende eest hoolitsemise finantseerimine peaks olema riigi ülesanne, märkis ta.