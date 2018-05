Tähelepanelikud jälgijad on märganud, et luteri kirik, õigemini selle juurde loodud firma OÜ Kiriku Varahaldus on viimastel aastatel osalenud mitmes kinnisvaraprojektis. Neist võimsaim on Tallinna südalinnas asuv Kentmanni 6 koloss, kus on korterid Eesti edukamatel ja ilusamatel. Kui kõva kinnisvaraarendaja on siis kirik?