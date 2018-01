Kirjanen: rasked olud metsavarumisel mõjutavad ka meid

Rasked olud metsavarumisel mõjutavad kõiki sektori ettevõtteid, kaas arvatud meid, kommenteeris tänast erialaliitude poolt Eesti metsades erakorralise olukorra väljakuulutmist Graanul Investi juhatuse esimees ja suuromanik Raul Kirjanen.

“Ma pean ausalt tunnistama, et ei saa päris täpselt aru mis on sellise avalduse mõte, aga see, et olukord on väga raske, on muidugi selge,” ütles ta. “Täna oleks siin riigil selgelt vaja asjaosalistel ja poliitikutel mõtelda selle üle kas RMK peaks toetama kohalikku tööstust toorainega või hoolimata olukorrast suure osa toorpuidust eksportima. Selge otsus kodumaise tööstuse kasuks nagu tehti Lätis oleks kindlasti suureks abiks kohalikule tööstusele ja kahandaks ka survet metsadele.”

Viimaste päevade külmakraadid hakkavad kindlasti olukorda kiiresti parandama ja loodetavasti tuleb külm talv, et metsavarumisel normaalne olukord taastuks, lausus ta.