Kirjanik: töötavatele pensionäridele ei peaks pensioni maksma

Riik võiks loobuda pensioni maksmisest töötavatele pensionäridele ja võtta endale kohustus tagada hooldekoduasukate kulud neil, kes selle eest ise maksta ei jõua, pakub välja kirjanik Mari Saat Äripäeva arvamusloos.

"Imestasin meie pensionisüsteemi üle juba kümne aasta eest – kui kuuekümneselt hakkasin pensionit saama. Mulle tuli üllatusena, et kuigi käin täiskohaga tööl edasi, makstakse mulle ka täispensionit," kirjutas Saat.

"Teadsin, et näiteks rikkas riigis Rootsis see nii ei ole: kui tahad pensionit saada, pead töölt ära tulema, ja minu teada on midagi sarnast enamikus arenenud riikides, kes on rikkamad kui meie. Ja nüüd meie, vaene väike Eesti, jaksab oma tööl käivatele pensionäridele täit pensioni maksta?!"

