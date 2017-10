Kirjastused käsivad teadlaste veebivõrgustikust eemaldada teadusartikleid

Teaduskirjastajad nõuavad, et teadlaste akadeemiline sotsiaalvõrgustik eemaldaks miljonid teadusartiklid, millele võrgustikul puuduvad autoriõigused, vahendab ERR Novaator.

ResearchGate on akadeemiline sotsiaalvõrgustik, kus teadlased saavad ise avaldada oma teadusartiklite täistekste. See aga tähendab, et sealt kaudu on võimalik saada kätte ka need publikatsioonid, mille on avaldanud mainekad teadusajakirjad. Nende teadusajakirjade taga on aga ärihuvidega kirjastuskorporatsioonid nagu näiteks Elsevier ja Wiley&Brill.

Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi (KBFI) vanemteadur Andi Hektor selgitas ERR Novaatorile, et kuna teadusajakirja jaoks on teadustöö tulemi ehk teadusartikli avaldamine üsna kulukas protsess, mis hõlmab endas nii tööd retsensentide kui toimetamisega, siis on ajakirjade õigused mõistetavalt üsna suured, autori omad selle võrra väiksemad.

„Interneti-eelsel ajastul sai autor postiga hunniku oma artikli väljatrükke, mida ta võis vabalt kolleegidele jagada. Selge on see, et internetiajastul on faili jagamine võrratult lihtsam ja see teeb teadusajakirjade omanikud murelikuks,“ kirjeldas Hektor ning lisas, et taoliste sotsiaalvõrgustike nagu ResearchGate'i olemasolu teeb teadusartiklite jagamise eriti lihtsaks.

„Me ei tee seda teadlaste, vaid ResearchGate'i vastu suunatult,“ selgitas viie kirjastusgrupi kõneisik James Milne Times Higher Educationile. Milne'i sõnul kaotavad kirjastused ResearchGate'ile aastas miljoneid dollareid.

ResearchGate on maailma suurim akadeemiline sotsiaalvõrgustik, mida kasutab ligikaudu 60 protsenti teadlaskonnast.