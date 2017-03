Kirjastusturg on muutumises: Apollo järel otsustas kirjastama asuda ka Rahva Raamat

Eesti kirjastusturg on muutumises: raamatuäride ketid sisenevad üksteise järel kirjastusärisse, lüües sellega senise turumudeli uppi, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Siiani rajanes kirjastusturg klassikalisel partnerlusel: kirjastused kirjastavad raamatuid ja kauplused müüvad neid. Nüüd aga on mõlemad raamatuketid - Apollo ja Rahva Raamat - sisenemas kirjastusturule, lüües senise mudeli uppi, muutudes koostööpartnerist konkurendiks.

Apollo on kirjastusärisse sisenenud varjatult, andes esimesed raamatud välja esmalt OÜ Film Distribution ja seejärel OÜ FD Distribution alt, kust omanike kõrvad suurt välja ei paista. Siiski on esimese omanikeringis SIA Forum Cinemas Home Entertainment ehk Apollo kinoäri. Raamatukirjastamise oma tegevusalaks märkinud FD Distributioni omanikuks on märgitud Ingrid Õunapuu. Nimekate kirjanike teoseid välja andnud ja nendega raamatumüügitippe purustanud pisut üle aasta tegutsenud pealtnäha pisikirjastusel pole kodulehtegi, samuti ei kuulu ettevõte kirjastuste liitu. Ometi on kirjastusturul üldteada fakt, et selle äri taga on Apollo raamatupoodide kett ning Apollo pole seda fakti kirjastuste ees läbirääkimistel ka varjanud.

Apollo kirjastusäri ei ole jõudnud palju veel ise toota, kuid nende välja antud on näiteks Andrus Kivirähki "Oskar ja asjad", Mart Poomi "Minu lugu", Evelin Ilvese "Linnu lood", Grete Kleini "Grete smuutid", Mihkel Raua "Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda". Raamatumüügi edetabelite vallutamine ei ole keeruline, kui ligipääs kauplustele on otsene ning vahenduskulud jäävad olemata, mis võimaldab kaanehinnalt kokku hoida - Kivirähki "Oskar ja asjad" oligi 2015. aasta raamatumüügi esinumber nii Apollos kui ka Rahva Raamatus.

Loe veel

Rahva Raamat, kes on teinud küllap Apollo kirjastusäri pealt järelduse, et tegemist on hea ideega, seab samuti atra. Nüüdseks on tööle palgatud inimene otseselt kirjastamisega tegelema, kes juba saadab Rahva Raamatu kirjastuse nimel välja ka koostööpakkumisi kirjastamiseks.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.