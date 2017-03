Kirsside õitsemine tähendab Jaapanis rahamasinat

Jaapanis on kirsside õitsemine väga tähtis sündmus, mida oodatakse ja nauditakse.

Lisaks turismile on ka teised tööstusharud varmad ära kasutama õitsemise üürikest aega, kirjutab Bloomberg.

Kui kirsside õitsemise aeg läheneb, täituvad Japaanis poodide riiulid sakura-teemaliste kaupadega. Kuigi statistikast ei saa puhtalt välja võtta kirsiõitsemise aja mõju majandusele, on kasvab siis kingituste tegemine ja kevadine tarbimine saab süsti. Võrreldes veebruariga kasvab Jaapanis märtsis alkoholi tarbimine umbes kümme protsenti. Siis leiavad aset kirsiõite vaatlemise peod. Ka välisturistid külastavad sel ajal meelsasti tõusva päikese maad.

Nestle pakendab kevadeks ringi KitKati šokolaadid, Starbucks pakub sakura-maitselisi frappucionosid ja lattesid. Jaapani kolm suurt poeketti – Seven & i Holdings, Lawson ja FamilyMart UNY Holdings – teevad kirsiõie-teemalisi pakkumisi.

Jaapani suuri õlletootja Asahi on konkurente löönud sellega, et on müünud õlut sakura-teemalistes pakendites. Ettevõte loodab taas tugevat müüki ja teeb kampaaniat, et jõuda inimesteni, kes tavaliselt ei joo ettevõtte Super Dry õlut.

„Märtsis ja aprillis kirsiõitsemise ajal kasvab meil Aasiast turistide saabumine,“ ütles H.I.S reisibüroo töötaja Kana Usami. „Hiina ja teiste Aasia inimesed saavad kirsiõitsemisest teada sotsiaalvõrgustikes ja nad tahavad kogeda sama mis jaapanlased.“

Japan Tourist Agency rahvusvaheliste turistide uuringu kohaselt tulid mullu teises kvartalis riiki 16 protsenti turistidest sellistel põhjustel, mille alla käib ka kirsside õitsemise vaatamine. 91 protsenti küsitletutest oli kogemusega rahul ja 33 protsenti tahaksid seda järgmisel Jaapani reisil taas kogeda.

Loe veel

„Asjade tarbimiselt pöördub tähelepanu kogemuste tarbimisele,“ ütles Mizuho uurimisinstituudi ökonomist Takayuki Miyajima. „Sellel on panus korduvkülastajate tulekuks.“

Tavaliselt õitsevad kirsid vaid 7-10 päeva, kuid tänavune külmem õhk võib veidi pikendada vaatamisperioodi, ütles Jaapani ilmaennustaja Ai Hasebe. Tokios algas ametlikult kirsiõitsemine 21. märtsil ehk tavapärasest veidi varem.

„Kui kirsid õitsevad, siis mu vaim muutub erksaks ja ma tahan juua,“ ütles 68-aastane börsimaakler Hiroshi Nogishi, kes tuli juba varakult Tokio Ueno parki vaatemängu nautima. „See aeg langeb kokku minu elu pöördepunktidega nagu kooli minek ja lõpetamine, tööle minek ja pensionile jäämine. Kirsside õitsmine toob palju mälestusi meelde. See on midagi muud kui teiste taimede õitsemine.“

Jaapanis on isegi ilma prognoosimine nii praktiline, et kuna klimaatilised tingimused on riigis väga erinevad, siis prognoositakse kirsside õitsemist piirkonniti ja tehakse kirsiõitsemise kaarte. Ühe sellise leiab näiteks Japan Guide kodulehelt.