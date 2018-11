Kitt: rahapesuskandaal mõjutab ülihalvasti

“Olukord, mis mul viimasel kuul on olnud, on nagu elu Ameerika mägedel,” märkis Kitt. “Küsiti, kui palju on Eestis välismakseid ja Eesti pank annab mingid numbrid. Tulemus – Bloomberg üllitab artikli, mille pealkiri on ei rohkem ega vähem, kui et Eestis pesti triljon dollarit. Kuna Danske ütles välja, et nemad pesid 200 miljardi eest, siis triljon miinus 200 miljardit ehk 800 miljardit süüd on niiöelda külakorras. Teeme matemaatika, millised pangad siin tegutsevad – Swedbank, SEB.”

Loe pikemalt Hiiu Lehest.