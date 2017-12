(:)kivisildnik peab end maailma mõttes väike-, aga Eesti mõttes suurkirjastajaks.

Oma raamatute kirjastamise enda peale võtmine on tänapäeval lihtsam, kui raamatu kirjutamine, ütlevad isekirjastamise teed läinud kirjanikud.

Miks siiski kirjanikud kirjastusi hülgavad ja kuidas sellega hakkama saavad? (küsib Äripäev)

Nii palju raamatuid ise välja andnud, et ta isegi ei tea nende arvu, kirjanik Sven Sildnik aka (:)kivisildnik sõnas Äripäevale, et isegi suured kirjastused ei suuda lubada endale tänapäeval häid toimetajaid ja kujundajaid, et raamatud esteetiliselt kaunid välja näeksid ja kõlbaksid samas ka lugeda.

„Raamat ei tohi oma õigekirja ja muude kvaliteetide poolest sarnaneda filmitõlgetele,“ märkis ta hakatuseks isekirjastamise valudest rääkides.

Isekirjastamise teine probleem on raha: profitoimetajatel ja -kujundajatel on tavaliselt hinnad laes ja järjekorrad ukse taga.

Allikas: Äripäev