Klandorf plaanib tõsta taksonduse MUPO alla

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tallinna transpordiamet hilinenud taksoveoks vajalike dokumentide menetlemisega töötajate haigestumise tõttu.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) transpordi asekantsler Ahti Kuningas saatis Tallinna linnapeale kurja kirja, hurjutades Tallinna transpordiametit tegemata töö eest. Nimelt olevat ministeeriumile laekunud mitmeid rahulolematuid pöördumisi Tallinna transpordiameti taksuveo valdkonna olukorra üle, sest amet ei suuda piisavalt kiiresti reageerida taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide taotlustele.

Klandorfi sõnul ei ole siin hurjutada midagi. „Meil tekkis idee, et võtame transpordiametist taksonduse ära ja suuname edasi Tallinna munitsipaalpolitsei ametisse, kes teostab hetkel nagunii järelvalvet taksonduse üle. Pole mõistlik, et üks amet annab lubasid ja teine kontrollib. Siis on koguaeg vaidlused,” ütles ta.

„Siis me otsustasime hakata ümberkorraldusega otsast peale, aga selleks on vaja tuua idee kõigepealt linnavalitsuse istungile, seejärel lasta volikogust läbi ja ootama kümme päeva, et see riigi teatajas ilmuks. Kokku kuluks umbes kuu aega,” ütles Klandorf. „Meil aga juhtus nii, et prouad, kes sellega tegelema pidid, jäid korraga haigeks ja me ei tea, millal nad terveks saavad. Siis otsustasime, et teeme muudatused kiiremini ära.”

Munitsipaalpolitsei töötajatel ei olnud varasemalt õigust kasutada majandustegevuse registrit (MTR), kuhu taotlused registreeritakse ja selle kasutamiseks on vaja koolitust. „Esimene koolituse päev on alles järgmisel kolmapäeval ja pärast seda ei saada ma mitte ainult kahte inimest, vaid kümmekond inimest registrit kasutama. Kohe kui koolitus on tehtud, saavad dokumendid esimesel võimalusel registrisse sisestatud,” kinnitas Klandorf.