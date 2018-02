Klaperjaht kadunud mobiilile. Väikeettevõtja: minust sai enda täielikuks üllatuseks kurjategija!

Väikeettevõtja Agur Piirisild kuulis laupäeva õhtul kella 22 paiku koputust uksele, kirjutab LõunaLeht.

Paha aimamata läks Võru vallas Osula lähistel elav mees vaatama, kes mida nii hilisel tunnil soovib. Ukse taga seisid kaks blondi neiut, kes mehe täielikuks hämmelduseks kiirelt nõudsid: „Anna tagasi iPhone, mille sa täna leidsid!”

„Nende telefoni positsioneering näitas, nagu see asunuks minu hoovis,” kirjeldas Agur Piirisild. „Noh kena, vestlesin neiukestega ja üritasin selgitada, et see telefon ei ole minu käes ja ma ei ole seda leidnud."

Loe pikemalt sellest, kuidas neiud olid varsti koos politseiga tagasi LõunaLehest.