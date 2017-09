Kliendid hääletavad Nordea peakontori Soome kolimise tõttu jalgadega

Nordea Bank kaotab Rootsis kliente, mis sõltumatute hüpoteeklaenude maaklerite sõnul paistab olevat protest panga plaanile kolida peakontor Soome, kirjutab Bloomberg.

Klientide liikumist on täheldanud Rootsi kaks internetipõhist eluasemelaenude maaklerfirmat ning seda on kinnitanud teised Rootsis tegutsevad pangad. Nordea teatas, et kliendivood on Rootsis jäänud normaalsele tasemele ning enamus kundede jaoks pole panga otsus kolida oluliseks teemaks.

Põhjamaade suurim pank teatas septembris, et viib pangagrupi peakontori Stockholmist Helsingisse, kus on mugavam kohanduda regulatoorse keskkonnaga. See tähendab, et Rootsi pangandusregulaatoril pole enam täit kontrolli Nordea Rootsi tegevuste üle.

Rootsi online-eluasemelaenude maaklerfirma Lanbyte prognoosis, et Nordea kaotas umbes viie miljardi Rootsi krooni väärtuses eluasemelaenukliente. See toimus vähem kui nädala jooksula alates panga 6. septembri otsusest teavitamisest.

„Isegi kui see pole Nordeale suurem asi, on ikkagi tegemist brändingu teemaga,“ lausus Lanbyte juhatuse esimees Alexander Widegren. „Kui nad kaotavad paar miljardit krooni laene, pole seda nende jaoks palju.“

„Nordea seletab klientidele, mida see muutus endast kujutab,“ ütles panga pressiesindaja Petter Brunnenberg telefoni teel. „Me oleme näinud suhteliselt vähe küsimusi. Meie telefonipanga aktiivsus on tavapärasel tasemel ja sama käib sotsiaalmeedia kohta.“

Teise online-hüpoteeklaenumaakleri MittBolani juht Christoffer Cederschiold ütles, et on kuulnud paljudelt Nordea klientidelt, et nad on pahased.

„Meie nõustajad saavad palju kõnesid vihastelt Nordea klientidelt, kes tahavad lõpetada selle pangaga suhte, muutes kõike, nii hüpoteeklaenu kui arvelduskontosid. Tavaliselt eelneb sellele hüpoteeklaenu mujale viimine.“

Ta lausus, et kliendid vahetavad regulaarselt panku, kuid Nordeast lahkumist küsinud klientide arv on kasvanud alates Nordea lahkumise teatest 220 protsenti.

Rootsi riigigarantiiga eluasemelaenude andja SBAB teatas, et nad on juba kogenud Nordea klientide kasvu, kes küsivad eluasemelaenude kohta. Alates 11. septembrist alanud nädalal on Nordeast klientide hüpoteekide sissevool enam kui kahekordistunud võrreldes eelnenud nädalaga, ütles SBABi pressiesindaja Karin Hellgren.

„SEB koges suurt uute klientide tulekut, kelle seas on nii eraisikuid kui ettevõtteid,“ teatas panga pressieisndaja Frank Hojem. Svenka Handelsbanken prognoosis, et klientide panka lisandumine on üle keskmise. See käib nii jae- kui ettevõtteklientide kohta. Swedbank keeldus kommentaaridest.

Widegren Lanbyte'st ütles, et tavaliselt viiakse esimesena üle eluasemelaenud.

„Ajalooliselt on vaid 60-70 protsenti klientidest piirdunud vaid eluasemelaenude üleviimisega,“ lausus ta. „Nüüd soovib iga teine kleint viia kogu oma pangasuhte mujale.“