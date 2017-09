Kliendid on marus: Ryanair tühistab järgmisel kuuel nädalal 50 lendu päevas

Odavlennufirma Ryanair teatas, et tühistab järgneva kuue nädala jooksul iga päev 40 kuni 50 lendu, kirjutab BBC.

Lennufirma teatas oma plaanist reedel õhtul, sõnades, et firma ajalise täpsuse langemine alla 80% kuu esimesel poolel on lubamatu. Samuti on firma hädas sellega, et väga paljud töötajad võtavad aasta lõpus korraga puhkused välja.

Lendude tühistamine mõjutab ligikaudu 285 000 klienti, kellele leitakse asenduslennud või makstakse piletiraha tagasi. Ryanair ütles, et tühistatakse 2% kõikidest lendudest ning see aitab tuua firmale 90-protsendilise täpsuse.

Samas kliendid nurisevad, et firma oleks pidanud otsusest varem teatama. Üks klient sai näiteks neljapäeval sõnumi, et tema lend on tühistatud ning ainus järgmine vaba lend oli esmaspäeval. Samas siis pidi ta juba sihtkohast tagasi sõitma.

Ryanair teenis eelmisel aastal 1,32 miljardit eurot kasumit ning vedas kokku 120 miljonit reisijat. Tegemist ei ole esimese korraga, kui suurfirma vähendab töökoormust pühade ja puhkuste tõttu, kuid tegemist on esimese korraga, kui sellise sammu teeb lennufirma.

Tallinna lennujaama konsultant ütles, et jääb info osas vastuse võlgu. "Eile läksid lennud ja ka tänane Londoni lend läks juba teele. Samas homse kohta on mõned reisijad öelnud, et lend on tühistatud, kui ametlikku teadet pole lennufirma saatnud. Me ei saa ise lendu tühistatuks kuulutada, kui Ryanair pole meid teavitanud."