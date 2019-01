KLÕPS | Tallinna Vee veebilehele jäi üles üks humoorikas arendamise ajal tehtud näpukas

Nimelt seisab Google’i kaudu Tallinna Vee hankeplaani alalehele sattudes punaste trükitähtedega kirjutatud tekst: „LJUDAGA LÄBI ARUTADA KUIDAS KONTAKTID SIIN VÄLJA TUUA!”.

Tallinna Vee pressiesindaja Eliis Venniku sõnul võis see sattuda sinna seetõttu, et ettevõte vahetas möödunud aastal veebilahendust, mis tõttu võis Google vahepeal ära salvestada töös oleva versiooni.

„Teie saadetud veebiviide viib tõesti valele, tööversioonile veebi uuendamise ajast. Lehe menüü kaudu hankeplaanile lähenedes õnneks selleni siiski ei ole võimalik jõuda. Teeme koheselt korda ka teie saadetud viite!” lausus Vennik.

Tema kinnitusel peaks Tallinna Vee kodulehe kaudu hankeplaani alalehele klikkijale avanema siiski teistsugune leht, kus on üleval nii ettevõtte hankekord kui ka juba 2018. aasta hankeplaan. Nii see tõesti on. Uuendatud lehel on ka varasemalt puudu olnud kontaktid olemas.