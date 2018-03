Koduliisingu juht: praegu saavad Liisi kaardiomanikud suuri asju osta sõlmides poes järelmaksulepingu

Oleme tavatus olukorras, ütles Koduliisingu juht Indrek Julge. Seda ettevõtet tunnevad kunded Liisi järelmaksutoodete poolest. Eile tunnistati kehtestuks Versobanki tegevusluba, kelle kaarte Liisi kasutab. Panga tegevus peatati kell 15.

Ettevõttele hakkasid esimesed signaalid selle kohta, et Liisi kaardiga ei saa maksta, jõudma eile umbes 15:30 paiku. Ettevõtesse on tavapärasest rohkem kõnesid tulnud.

„Püüame nii kiiresti kui võimalik leida võimalusi, kuidas saaks olemasolevaid kaarte taas kasutama hakata või et saada uued kaardid,“ ütles Julge. „Räägitud on mitmete teenuse pakkujatega, kuid vastuseid veel pole.“

Kliendile, kes tahab näiteks Mööblimajast kappi osta, tuleb poes sõlmida tavapärane järelmaksuleping kas paberil või elektrooniliselt. Kehvem on olukord nende kundega, kes ühekordsete suurte ostude asemel kasutavad Liisi kaarti nagu tavalist krediitkaarti ehk igapäevasteks ostudeks, näiteks toidupoes.

Kui palju neid on enam kui 11 000 kaardiomaniku seas, ei osanud ta kohe öelda. Liisi kaarte kasutatakse ka internetis ostmiseks ja välismaal olles.

„Tegime järelmaksukaardi just selleks, et ei peaks iga ostu puhul sõlmima uut järelmaksulepingut,“ sõnas ta. „Me vabandame, et selline ootamatu olukord juhtus.“