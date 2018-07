Kodumaise Alpaka toodang jõuab Jaapani kaubamajadesse

Juuli lõpuni ühisrahastusplatvormil Fundwise investeeringuid kaasav eestimaine Alpaka teatas müügilepingute sõlmimisest Jaapani suurimate kaubamajadega saabuvaks jõuluhooajaks.

Aasta lõpus avab 2007. aastal loodud Alpaka oma pop-up poed Jaapani vanima kaubamaja Mitsukoshi esinduspoes, mis paikneb Tokyo ühes väärikamas kommertspiirkonnas Nihonbashis, Isetani kaubamajas Tachikawas ja Matsuya kaubamajas, mis asub Tokyo linnaosas Ginzas. Lisaks on käimas mitmed läbirääkimised teistegi kaubamajade ning luksuspoodidega eesootava sügistalvise hooajakaupade müügiks.

Jaapan on ka varasematel aastatel olnud Alpaka üks suuremaid eksportturge, kuid äsjased müügilepingud sõlmiti peamiselt just 2017. aastal tehtud heade müügitulemuste tõttu Mitsukoshi kaubamajas. Alpaka kaasasutaja Peeter Pappel usub, et tänu uutele müügipartneritele võib Jaapani turul peagi näha olulist käibekasvu.

"Ehkki Jaapanis traditsiooniliselt jõule ei peeta ning peamine püha on hoopis aastavahetuse paiku, on viimasel ajal jõulumüügid väga populaarseks saanud ning jõulu- ja aastalõpu kingiostuhooajal tehakse suurem osa poodide aastakäibest," lausus Pappel.