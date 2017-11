Kodutu mehe omakasupüüdmatu tegu sai uskumatult tasutud

USA raha Foto: Scanpix/ AFP

Kodutu ameeriklane Johnny Bobbit andis ühel oktoobriööl Philadelphia lähistel ära oma viimased 20 dollarit, et aidata hätta sattunud ja oma turvalisuse pärast kartvat autojuhti Kate McClure'i, kelle autol oli kütus otsas. See muutis kodutu elu, vahendab MarketWatch The New York Posti.