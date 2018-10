Kogenud ettevõtja näeb olulisi majanduskasvu vaibumise märke

„Viimased juuni- ja juulikuu [kaubavahetuse] andmed on imeilusad – 17, 18, 20 protsenti kasvu,” kirjeldas Eesti suurima veoettevõtte DSV Transport juht Jaan Lepp mõned nädalad tagasi ametlikke statistikanäitajaid. Küll aga märkis ta, et vaadates oma ettevõtte tegevust, siis tavakaupade osas see tõus ei kajastu. „Pigem on importööride hulgas rahunemist märgata,” rääkis ta.

Lepp selgitas, et kui ta hindab oma ettevõtte kaudu veetavate kaupade impordi ja ekspordi suhet, vähenesid suve alguses importsaadetised nii võrreldes eelmiste kuude kui ka eelmise aasta sama perioodiga.